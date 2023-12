Disney+: gli amanti del fantasy non possono perdersi la nuova serie tv Nell

A qualche giorno dal trailer di Cristobal Balenciaga, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha presentato in queste ore la nuova serie fantasy Nell, che arriverà sul servizio nella primavera del 2024.

Intitolata ufficialmente Nell – Rinnegata, è un’avventura scritta e creata dalla sceneggiatrice vincitrice del premio BAFTA Sally Wainwright (Happy Valley, Gentleman Jack) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe): nella storia, Louisa Harland (Derry Girls) interpreta il ruolo della protagonista Nell, una giovane donna intelligente e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa brigantessa dell’Inghilterra del XVIII secolo. Tutto si complica però quando Nell incontra uno spirito magico chiamato Billy Blind, interpretato da Nick Mohammed (Ted Lasso), che spiega alla protagonista che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato.

Nell – Rinnegata è una serie d’azione e avventura fantasy: sarà composta da un totale di otto episodi della durata di 45 minuti ciascuno, ed è stata prodotta da Lookout Point come serie originale Disney+ britannica. Alla regia sono impegnate anche Amanda Brotchie (Gentleman Jack) e MJ Delaney (Ted Lasso).

