Disney ammette: la serie tv di Star Wars e della Marvel potrebbero danneggiare il cinema

L'ex CEO della Disney Bob Iger è convinto che le numerose e acclamate serie tv del Marvel Cinematic Universe e della saga di Star Wars in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus hanno il potenziale per danneggiare ulteriormente l'industria cinematografica.

Parlando con il New York Times e discutendo della costante evoluzione del settore dell'intrattenimento, Iger ha espresso la sua convinzione che, sebbene le serie di Disney+ abbiano portato immensi benefici al servizio di streaming dell'azienda (basti considerare l'attesa per la nuova serie Marvel Moon Knight), l'altra faccia della medaglia è che potrebbero allo stesso tempo aver avuto un impatto negativo sul cinema e sull'esperienza della sala: “Non credo che si tratti della morte della sala cinematografica, ma potrebbe essere un grave infortunio, uno di quelli dai quali forse non si guarisce."

Bob Iger ha inoltre spiegato che, d'ora in poi, secondo lui l'atto dell'andare al cinema sarà motivato esclusivamente dai grandi blockbuster, cosa che penalizzerà i film più piccoli (che troveranno spazio solo nello streaming). Una teoria questa molto diffusa tra analisti e commentatori dell'industria, che Iger riassume in questo modo: "Penso che, dal punto di vista del pubblico, il futuro del cinema si baserà sul discernere quali film 'meritino' il grande schermo e quali possano 'accontentarsi' del piccolo schermo. Sarà una questione di chiedersi: 'Questo film voglio vederlo sul più ampio schermo possibile o posso aspettare che arrivi in streaming e vedermelo a casa'?".

Su un argomento simile ha riflettuto anche Guillermo Del Toro, che in queste ore ha discusso della differenza tra i blockbuster e i film più adulti.