Disney annuncia una nuova serie dedicata a Cip & Ciop

Durante la conferenza stampa dedicata alle serie animate di Disney Channels e Disney Plus, è stato annunciato un reboot dedicato ai personaggi Chip 'n' Dale, conosciuti da noi in Italia come Cip e Ciop. Il nuovo prodotto della casa di Topolino sarà disponibile sulla futura piattaforma streaming in arrivo durante il 2020.

Dopo aver pubblicato il primo poster di Monster at Work, la serie spin-off ambientata nell'universo di Monsters & Co. e che vedrà protagonisti nuovamente gli esilaranti James Sullivan e Mike Wazowski, Disney ha annunciato i lavori sul nuovo prodotto dedicato ai due simpatici scoiattoli, diventati famosi grazie alle loro apparizioni in molti cortometraggi e alla serie animata del 1989 intitolato Cip & Ciop Agenti Speciali (Chip 'n Dale Rescue Rangers).

A occuparsi del reboot, oltre a House of Mouse, ci sarà anche Xilam di Marc du Pontavice, già protagonisti dei prodotti per famiglia Paprika e Mr Magoo. La serie sarà inoltre composta da trentanove episodi dalla durata di sette minuti e ricorrerà all'utilizzo di uno stile animato tradizionale che farà da colonna portante alle avventure dei due all'interno di una grande città.

A proposito delle nuove serie animate in dirittura d'arrivo sulla nuova piattaforma streaming, Hélène Etzi di Disney ha dichiarato:

"L'animazione continua a essere uno dei punti di forza della magia e della narrazione Disney. Come azienda abbiamo il privilegio di lavorare con tanti artisti e creativi, sia qui in Francia che in tutta Europa, capaci di ideare personaggi adorabili".

La piattaforma streaming Disney+ arriverà il prossimo novembre negli Stati Uniti, mentre per l'italia si prevede un debutto all'inizio del 2020, e sono già stati resi noti i costi dell'abbonamento.