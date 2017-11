Disney annuncia nuove serie tv: Star Wars, Marvel e High School Musical

Dopo l'annuncio di una nuova trilogia di Star Wars diretta da, la Walt Disney Pictures ha annunciato delle nuove serie tv che approderanno nel 2019 direttamente sulla nuova piattaforma digitale dello studio.

In primis, ci sarà una serie televisiva in live-action su Star Wars. E' da anni che si parla della possibilità di adattare sul piccolo schermo Guerre Stellari in live-action ma, oltre alle serie animate, la Disney non ha mai dato 'semaforo verde' a nient'altro. Adesso sembra proprio che la Casa di Topolino voglia spingere l'acceleratore su Star Wars, confermandone il serial in live-action.

Annunciate anche le trasposizioni televisive di High School Musical e di Monsters & Co.

E per i fan della Marvel, la Disney ha annunciato delle nuove serie tv create appositamente per la piattaforma digitale.