Disney annuncia la serie tv di Alien! Noah Hawley sarà a guida del progetto

Durante l'Investor Day Disney Plus ha annunciato ufficialmente una serie tv ambientata nel mondo di Alien, il celebre franchise fanta-horror creato da Ridley Scott nel 1979.

L'annuncio è stato fatto da John Landgraf di FX e ha fatto seguito alla conferma che su Disney+ sono in arrivo contenuti per adulti, inclusi i film Fox.

La serie tv di Alien sarà sviluppata da Noah Hawley, acclamato sceneggiatore di Fargo e Legion: Hawley scriverà e produrrà la serie sotto il suo banner 26 Keys, con Ridley Scott in trattative avanzate per diventare il produttore esecutivo tramite la sua Scott Free. Secondo Landgraf, lo spettacolo è "Ambientato non troppo lontano nel nostro futuro, è la prima storia di Alien ambientata sulla Terra. FX si sta muovendo rapidamente per portare al pubblico la prima serie televisiva basata su uno dei più grandi classici horror di fantascienza mai realizzati: 'Alien'", ha detto Landgraf. “'Alien' sarà diretto da Noah Hawley e mescolerà sia l'orrore senza tempo del primo film Alien sia l'azione ininterrotta del secondo capitolo. Sarà un viaggio da brivido e spaventoso."



Ovviamente si tratta di un momento fondamentale del franchise, il cui ultimo capitolo risale al 2017 con Alien: Covenant di Ridley Scott: cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!