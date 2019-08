Disney+: annunciata la prima data per il mercato europeo

Disney+ farà il suo debutto negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre ed è stato confermato che lo stesso giorno arriverà anche in Olanda e in Canada. L'attesa piattaforma streaming sarà poi disponibile dopo una settimana, il 19 novembre, in Australia e Nuova Zelanda.

Un debutto anticipato rispetto alle previsioni sullo sbarco di Disney+ in Europa che erano state effettuate da un noto quotidiano tedesco. La piattaforma di Disney, dunque, farà concorrenza agli altri colossi dello streaming come Netflix ed Amazon con una distribuzione iniziale che coprirà ben tre continenti nel giro di una settimana.

Sono svaniti anche i dubbi sui costi degli abbonamenti che sono stati resi pubblici da Disney e vedrà l'abbonamento mensile avere un costo di 6,99 dollari, mentre quello annuale sarà di 69. Per il Canada, invece, il costo mensile sarà di 8,99 dollari canadesi e quello annuale di 89,99. Per l'Australia avremo 8,99 dollari australiani e 89,99, e per la Nuova Zelanda 9,99 dollari neozelandesi e 99,99. Infine c'è il costo dell'abbonamento in Olanda - che è quello che più si dovrebbe avvicinare a quello italiano - che consiste in 6,99 euro mensili e 69,99 annuali.

Il giorno del suo debutto internazionale Disney+ sarà inoltre disponibile su svariati dispositivi tecnologici come Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch, sistemi basati su Android, Google Chromecast, Xbox One, Playstation 4 e lettori Roku.

Cosa ne pensate dei prezzi degli abbonamenti di Disney+? Un'offerta del genere potrebbe portare a uno scontro con Netflix e relativo abbassamento dei costi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.