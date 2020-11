Disney+: annunciate le nuove aggiunte al catalogo del servizio streaming

Mentre sono in costante aumento gli abbonati a Disney+, il colosso dell'intrattenimento ha annunciato i prossimi film e serie TV che si andranno ad aggiungere al suo catalogo durante il mese di dicembre.

Oltre alla continuazione della celebre serie The Mandalorian, giunta alla seconda stagione, nelle prossime settimane saranno aggiunte opere quali "Anastasia" e "Soul", nuovo film che sarà doppiato da attori del calibro di Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs, Angela Bassett e Phylicia Rashad. Per i più piccoli invece sarà presente la puntata speciale di "High School Musical: The Musical: La Serie" e la continuazione de "Il Meraviglioso Mondo di Topolino", con gli episodi inediti che faranno il loro debutto nel corso del mese di dicembre. Ecco l'elenco delle aggiunte più importanti:

Anastasia

Big

Big Sharks Rule

Man vs Shark

Lo Schiaccianoci e i quattro regni

Sky High - Scuola di Superpoteri

Fata Madrina Cercasi

Ralph Spacca Internet

Into the Woods

Ricordiamo che la puntata conclusiva di The Mandalorian andrà in onda il prossimo 18 dicembre, mentre Soul farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 25 dello stesso mese. Inoltre vi ricordiamo che i film di Aldo, Giovanni e Giacomo sono presenti su Disney+, infine ci sono vari indizi che hanno fatto ipotizzare che Disney+ sarà compreso nel servizio Gamepass di casa Microsoft.