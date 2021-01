Disney+: Annunciato Behind The Mask, nuovo documentario sugli eroi Marvel

Abbiamo scoperto quali saranno i prossimi titoli che si aggiungeranno a Disney+ nel mese di febbraio, inoltre è stato appena annunciato un nuovo documentario che farà il suo debutto nel catalogo del servizio streaming della Casa di Topolino.

Il colosso dell'intrattenimento ha appena annunciato che il prossimo 12 febbraio farà il suo debutto su Disney+ il documentario intitolato "Marvel's Behind The Mask", che analizzerà l'influenza che hanno avuto alcuni supereroi della Marvel sulla società. Ecco una prima descrizione dell'opera condivisa dalla Disney: "Sin dai primi numeri dei fumetti, le identità segrete sono state una parte importante della vita dei supereroi e dei loro avversari, ma sono i personaggi sotto la maschera che hanno trovato il favore di varie generazioni di fan. Dall'arrivo dei fumetti della Marvel nei primi anni '60, gli scrittori e gli artisti hanno usato il concetto di identità per esaminare l'evoluzione del concetto dell'uguaglianza dei diritti. Questi fumetti e storie della Marvel ormai leggendarie, non hanno solo rispecchiato il mondo che troviamo al di fuori, ma sono anche un riflesso della nostra identità e di chi siamo realmente".

La regia del progetto è stata affidata a Michael Jacobs, mentre nel ruolo di produttori esecutivi troviamo Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go e Sarah Amos. Chiudiamo la notizia con il nostro elenco di 5 film da recuperare su Disney+.