Disney+ ha appena cancellato una nuova serie tv dopo una sola stagione

Conclusi gli scioperi a Hollywood, i vari studios sono potuti tornare a concentrarsi sulle proprie produzioni, specialmente quelle che erano state sospese a poche settimane dall'avvio delle riprese. Tuttavia, questo è stato anche un periodo che ha visto verificarsi diverse cancellazioni, anche di serie amatissime, e l'ultima è arrivata da Disney+.

The Muppets Mayhem è stata cancellata dopo una sola stagione su Disney+, mettendo fine di fatto ai piani per un potenziale Muppetverse sulla piattaforma.

La serie seguiva Nora Singh, giovane dirigente di un'etichetta discografica, che deve aiutare il gruppo musicale dei Muppet Dr. Teeth and the Electric Mayhem a registrare il loro primo album. La serie è stata accolta da recensioni generalmente positive, anche se non era chiaro quanto successo avesse avuto sulla piattaforma di streaming.

Ora, Deadline ha confermato che, nonostante l'apprezzamento della critica per la serie Disney, The Muppets Mayhem è stata cancellata dopo la prima stagione. Lo studio, infatti, non ha mai rivelato il numero di spettatori che hanno guardato lo show quando è stato presentato per la prima volta a maggio. Questa decisione mette anche fine ai piani del creatore Adam F. Goldberg, che aveva espresso l'intenzione di creare un franchise dei Muppet simile al Marvel Cinematic Universe.

Disney+ è diventato la casa designata dei nuovi contenuti dei Muppet sin dal lancio della piattaforma. Oltre allo show recentemente cancellato, la piattaforma ospita anche la serie di varietà di breve durata Muppets Now e lo speciale televisivo Muppets Haunted Mansion. Considerata la produzione di media non collegati al franchise negli ultimi anni, è probabile che nuovi contenuti come film e show sui Muppet, continueranno a essere prodotti in futuro.

Sebbene un nuovo progetto non sia ancora stato annunciato, è probabile che si cercherà di coinvolgere i personaggi più iconici della mitica serie. I personaggi, creati negli anni '50 da Jim Henson, sono stati protagonisti nel corso della seconda metà degli anni '70 del mitico The Muppet Show trasmesso per la prima volta dalla rete britannica ITV.