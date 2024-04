Su Disney+ arriva una nuova opera originale di James Cameron, ma non è ciò che pensate voi

Tra i nuovi film in uscita su Disney+ vogliamo segnalare ai fan di James Cameron un nuovo titolo originale e in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming, diretto personalmente dal regista di Titanic e Avatar.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, è disponibile il trailer de I segreti del polpo, che debutterà su Disney+ il 22 aprile in occasione della Giornata della Terra: diretto dal regista premio Oscar e National Geographic Explorer-at-Large James Cameron, questo nuovo capitolo del pluripremiato franchise “I Segreti Di” ritorna per studiare da vicino tutti i segreti del polpo.

Suddiviso in tre parti, il progetto esplora i superpoteri unici del polpo, la sua straordinaria intelligenza e la sua vita sociale nascosta: questi animali strani e meravigliosi sono così intelligenti da utilizzare strumenti, trasformare il loro corpo per imitare altri animali e persino comunicare con altre specie. Narrato dal pluripremiato attore Paul Rudd e con la partecipazione di Alex Schnell, Explorer di National Geographic, vincitrice del Wayfinder Award e comunicatrice scientifica, I segreti del polpo avvicinerà più che mai il pubblico a queste creature elusive.

I segreti del polpo è prodotta da Earthship, SeaLight Pictures e Wildstar Films. Per Earthship, i vincitori del premio Emmy James Cameron e Maria Wilhelm sono executive producer, mentre Adam Geiger e Colette Beaudry sono executive producer per SeaLight Pictures.

