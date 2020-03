Disney+ arriva in India con tre settimane di anticipo. Succederà anche in Italia?

L'arrivo di Disney+ in Italia non è troppo lontano. In India l'azienda di Topolino ha deciso di aprire i cancelli del servizio streaming con ben 18 giorni di anticipo: potrebbe succedere anche in altri paesi?

La data prevista per il mercato indiano era infatti il 29 marzo 2020. Nel paese c'è stata una fusione con la più famosa piattaforma di streaming indiana, Hotstar, ora rinnovata con il nome di Disney Plus Hotstar. L'app contava già oltre 300 milioni di utenti attivi, riuscendo a surclassare altri servizi come Netflix, Amazon Prime Video, Sony Liv e Mubi. Il catalogo Disney+ è andato ad affiancarsi alla programmazione già presente riguardante film, serie, sport e notizie, un po' come succederà con l'esclusiva italiana di TimVision.

Tra i vari contenuti disponibili in India ci sono quindi The Mandalorian, The World According to Jeff Goldblum, Dumbo, The Avengers, DuckTales, Star Wars Rebels e molti altri. Il prezzo equivale a circa 4 dollari al mese (o 14 all'anno). Nonostante l'anticipo, tutti i prodotti sono arrivati con sottotitoli in inglese, hindi, tamil e telugu: i principali idiomi parlati nella penisola.

Viene dunque da chiedersi se qualcosa del genere non possa avvenire anche da noi, soprattutto in un periodo così delicato, in cui tutti i cittadini del Bel Paese sono invitati ad uscire il meno possibile e a passare il tempo con attività da svolgere all'interno delle abitazioni. Dopo tutto, sono già molti i servizi digitali resi gratuiti in seguito al Coronavirus. Se non altro, l'esempio indiano testimonia che Disney ha la possibilità di anticipare il lancio del suo servizio senza problemi. Non ci sono ancora indizi o conferme in merito, per cui al momento possiamo solo attendere ulteriori notizie. Certo, non sarebbe male poter accedere al catalogo anche in questi giorni, senza dover aspettare il fatidico 24 marzo.