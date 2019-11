Disney + arriva in Italia: rivelata finalmente la data ufficiale!

L'attesa è quasi terminata per gli utenti statunitensi: oltreoceano, infatti, Disney+ darà il via alle danze il prossimo 12 novembre. Per chi risiede in Italia, Spagna, Germania, Francia o Regno Unito, invece, sembra si profili ancora qualche mese di attesa.

Tramite Twitter, infatti, pochi minuti fa è stata finalmente annunciata la data in cui Disney+ farà il suo esordio in Europa (o, almeno, nei Paesi di cui sopra): la scadenza è fissata per il 31 marzo 2020, giorno in cui gli utenti italiani, inglesi, spagnoli, tedeschi e francesi potranno finalmente sottoscrivere i loro abbonamenti.

Il tweet della società però avverte: i titoli a disposizione potrebbero subire delle variazioni di Paese in Paese. Come al solito, dunque, a farla da padrone saranno le varie situazioni relative ai diritti d'autore, per cui non ci è ancora dato sapere quali film e serie TV saranno disponibili in Italia al momento del debutto della piattaforma.

Annunciate anche le prime partnership: Disney, infatti, ha sottoscritto accordi con Amazon, Samsung ed LG per la compatibilità di Disney+ con i dispositivi Fire della prima e le smart TV delle ultime due compagnie.

Certo è, comunque, che Disney+ non includerà nel proprio catalogo contenuti su licenza, diversamente da piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video. Pare, inoltre, che Disney sia già al lavoro per sviluppare una serie TV su Ironheart.