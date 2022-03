Disney+, arrivano le pubblicità: annunciato un nuovo livello di abbonamento

Disney Plus introdurrà presto un nuovo livello di abbonamento al servizio streaming che includerà le inserzioni pubblicitarie: l'obiettivo di questa svolta nel modello di business sarebbe quello di fornire un'opzione più economica per l'abbonamento al servizio ed espandere dunque le possibilità di accesso alla piattaforma a un pubblico più ampio.

Da tempo si ventilavano ipotesi sull'introduzione delle pubblicità su Disney+, una possibilità alla quale aveva aperto lo stesso CEO di Disney, Bob Chapek, che lo scorso autunno aveva dichiarato: "Disney+ ha molti giovani spettatori e l'idea di poter considerare l'aggiunta della pubblicità su una piattaforma simile è completamente differente rispetto a quando ne discutiamo per Hulu. In questi casi devi prendere in considerazione un approccio individuale e cerchi di capire se c'è l'opportunità".

Ed è proprio ispirandosi al modello Hulu che Disney+ punta a introdurre a partire dal 2023 un nuovo livello di abbonamento ad-supporting con un costo più accessibile, al quale si affiancherà l'attuale modalità d'iscrizione, senza inserzioni pubblicitarie.

"Ampliare l'accesso a Disney+ ad un pubblico più ampio e a un prezzo più basso è una vittoria per tutti: per i consumatori, per gli inserzionisti e per i nostri creativi" ha dichiarato oggi Kareem Daniel, Presidente di Disney Media and Entertainment Distribution. "Più utenti potranno avere accesso ai nostri meravigliosi contenuti. Gli inserzionisti saranno in grado di raggiungere un pubblico più ampio. I nostri storyteller potranno condividere il loro incredibile lavoro con un maggior numero di fan e di famiglie".

"Dal lancio del servizio, gli inserzionisti hanno chiesto con forza l'opportunità di essere parte di Disney+, e non solo perché c'è una crescente domanda di servizi streaming" ha dichiarato Rita Ferro, a capo del settore Advertising di Disney Media and Entertainment Distribution.

Nell'attesa di maggiori dettagli sull'introduzione di questa nuova opzione di abbonamento al servizio streaming, date un'occhiata alle serie Disney+ in arrivo a marzo 2022!