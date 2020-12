Disney+, in arrivo 10 serie su Star Wars e 10 serie Marvel nei prossimi anni!

Gli abbonati a Disney+ avranno pane per i loro denti nel corso dei prossimi anni: come annunciato durante i primi minuti del Disney Investor Day, infatti, sulla piattaforma sono previste grosse novità in arrivo che andranno ad impreziosire un catalogo che punterà in maniera sempre più convinta sulle produzioni originali.

Un occhio di riguardo è ovviamente rivolto ai due franchise più redditizi di proprietà della House of Mouse: parliamo, ovviamente, di Star Wars e Marvel. Le due stelle più luminose del catalogo Disney cresceranno a dismisura nei prossimi tempi, almeno stando a giudicare la mole di cui Disney ha confermato l'arrivo poco fa.

Durante l'Investor Day è infatti stato confermato l'arrivo di almeno 10 show a tema Star Wars e 10 a tema Marvel nei prossimi anni: tra queste sono ovviamente incluse le serie già annunciate nel corso dell'ultimo anno (Star Wars: Kenobi e Star Wars: Bad Batch su tutte), ma numeri alla mano si tratta comunque di un bel po' di serie originali in arrivo.

I personaggi su cui investire, d'altronde, non mancano di certo e il successo di The Mandalorian avrà sicuramente incoraggiato Disney ad investire ulteriormente in tal senso. Siete ottimisti per questi nuovi show? Diteci la vostra nei commenti! Disney, d'altro canto, aveva già accennato qualche tempo fa di voler dare priorità alle serie; recentemente, intanto, una serie animata di Disney+ è stata accusata di razzismo.