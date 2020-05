Disney+: in arrivo annunci importanti per lo Streaming Day

Lo Streaming Day potrebbe essere il nuovo Natale per molti utenti delle piattaforme più note: la giornata che celebra i servizi streaming è infatti il momento ideale per prendersi un momento di pausa, concedersi al divano e cominciare a sfogliare il catalogo dei vari Netflix, Disney+, Prime Video, Hulu e così via.

Voglia di poltrire a parte, lo Streaming Day è ovviamente l'occasione migliore per i suddetti servizi di lanciare nuove offerte o, comunque, di farsi pubblicità in qualche modo: occasione che ovviamente un colosso come Disney non ha intenzione di mancare.

Disney, infatti, non se l'è fatto ripetere due volte ed è subito scesa in campo con i servizi streaming di cui è proprietaria, ovvero Disney+, Hulu e Prime Video: lo Streaming Day è infatti l'occasione perfetta per promuovere il Disney streaming bundle, che include i tre abbonamenti ad un prezzo scontato.

Per fare una promozione adeguata alla cosa sono però attesi annunci interessanti, almeno stando a quanto leggiamo sull'account Twitter di Hulu: "State pronti per annunci, trailer, watch party ed altro ancora con i nostri amici di Disney+ ed ESPN+".

Vedremo dunque nelle prossime ore che cosa riguarderanno gli annunci di cui sopra. Nel frattempo, Disney+ ha sfondato quota 54 milioni di abbonati; secondo una teoria, invece, Kingdom Hearts potrebbe diventare una serie Disney+.