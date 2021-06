Disney+: in arrivo Behind the Attraction prodotta da Dwayne Johnson e Dany Garcia

Disney+ sta per lanciare un nuovo show prodotto da Dwayne Johnson e Dany Garcia intitolato Behind the Attraction che ci permetterà di scoprire i segreti delle attrazioni più entusiasmanti dei celeberrimi parchi Disney.

Behind the Attraction va "dietro le quinte" della Jungle Cruise, della Haunted Mansion, di Star Tours, della Twilight Zone Tower of Terror (ora Guardians of the Galaxy — Mission: BREAKOUT!), e della Space Mountain. La serie racconta anche la storia unica dietro ogni castello delle principesse nei parchi Disney di tutto il mondo, le origini del Disneyland Hotel e accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle complessità dei sistemi di trasporto in ogni parco. La serie presenta anche rare interviste d'archivio con Walt Disney, nonché interviste esclusive con gli attuali piani alti della Casa di Topolino che guardano al futuro dei parchi a tema.

La sinossi ufficiale della serie recita: "Behind the Attraction approfondisce la ricca e straordinaria storia dei Parchi Disney utilizzando filmati e fotografie inediti e d'archivio per svelare come sono nate le attrazioni e come sono state perfezionate nel corso degli anni man mano che nuove idee emergono e la tecnologia si evolve".

Intanto il prossimo 9 giugno approderà su Disney+ Loki, la piattaforma della casa di Topolino si arricchisce sempre più anche grazie ai contenuti di Star.