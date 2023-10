Su Disney+ è in arrivo una serie con Emma Corin e Clive Owen che sarà la vostra ossessione

Disney+ ha annunciato che A murder at the end of the world, la serie thriller di FX composta da un totale di sette episodi, arriverà martedì 14 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia con le prime due puntate e un nuovo episodio ogni settimana.

A murder at the end of the world è una serie mystery con al centro della scena un nuovo tipo di detective: un investigatore dilettante della generazione Z e un hacker esperto di tecnologia di nome Darby Hart (Emma Corrin). Darby e altri otto ospiti sono stati invitati da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in una località remota e affascinante: come accade sempre in questi casi (e come ci hanno ricordato i recenti Glass Onion di Rian Johnson oppure in Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh) quando uno degli altri ospiti viene trovato morto Darby dovrà usare tutte le sue capacità per dimostrare che si tratta di un omicidio, contro una marea di interessi contrastanti e prima che l’assassino faccia una nuova vittima.

La serie è interpretata da Emma Corrin, Clive Owen e Harris Dickinson, e include nel cast anche Brit Marling, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi e Neal Huff, tra gli altri. A murder at the end of the world è creata e diretta da Brit Marling e Zal Batmanglij, che sono anche produttori esecutivi insieme ad Andrea Sperling (Transparent), Melanie Marnich e Nicki Paluga.

La serie in sette episodi è prodotta da FX Productions ed è stata girata in Islanda, New Jersey e Utah. Qui sotto potete dare un'occhiata al trailer di A murder at the end of the world.