Disney+: in arrivo una serie originale con Song Kang-ho, star di Parasite

La star sudcoreana Song Kang-ho, sarà protagonista della nuova serie televisiva dal titolo Uncle Samsik, dramma storico diretto dal connazionale Shin Yeon-shick e destinato alla piattaforma streaming Disney+. Song Kang-ho è conosciuto a livello internazionale principalmente per il ruolo da protagonista in Parasite di Bong Joon-ho.

Uncle Samsik è ambientata nella Corea degli anni '60, un periodo di grandi stravolgimenti sociali e politici nel territorio asiatico. La storia è quella di un giovane idealista determinato a cambiare le sorti del proprio Paese. Le sue azioni attirano le attenzioni di un losco intermediario, in grado di adattarsi ad ogni situazione e pronto a compiere qualsiasi azione necessaria al raggiungimento dello scopo del proprio capo. La serie è composta da 16 episodi e debutterà nel corso dell'anno su Disney+, piattaforma sulla quale debutteranno anche quattro serie di Star Wars nel 2024.

Song Kang-ho interpreta proprio l'intermediario, Pak Doochill/Uncle Samsik, mentre il giovane idealista Kim San ha il volto di Byun Yohan.

Scritta e diretta da Shin, la serie rappresenta il debutto sul piccolo schermo del regista e la prima apparizione di Song Kang-ho in una serie televisiva drammatica. La coppia ha già collaborato al film One Win e alla black comedy Cobweb.



La carriera di Song Kang-ho è ricca di titoli molto conosciuti; oltre a Parasite, ha recitato anche in Snowpiercer, The Host, Memorie di un assassino e Joint Security Area, Thirsty e Mr. Vendetta.

Il suo film più conosciuto rimane il dramma premiato con l'Oscar di Bong Joon-ho. Recuperate su Everyeye la nostra recensione di Parasite.