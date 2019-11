Disney+: in arrivo anche SparkShorts, una serie di cortometraggi di Pixar

Sul catalogo di Disney+ fin dall'inizio ci sarà spazio anche per un prodotto interessante, che punta a far diventare Pixar appetibile anche da un pubblico più adulto. Si tratta di SparkShorts, una serie di cortometraggi prodotta dal celebre studio di animazione, che riflettono le esperienze dei registi che li hanno girati.

Parliamo di titoli come Smash and Grab, Kitbull, Float e Purl, ad esempio, che hanno già ricevuto risposte positive da parte della critica. Float ad esempio, si basa su una riflessione dello stesso regista, Bobby Rubio, scaturita dalla sua vita personale: "Il corto si basa sulla mia relazione con mio figlio autistico Alex. Come padre è stto difficile per me farci i conti, e mi ricordo di essere andato al parco e aver guardato gli altri bambini, quelli senza problemi, e di aver odiato la situazione. Parla di un padre che vede le differenze e non vede quanto c'è di speciale in suo figlio, finché non lo accetta per davvero ed inizia a incoraggiarlo. Ci sono passato, e voglio che sappiate che non siete soli".

Purl è opera di Kristen Lester invece: "Purl è stato ispirato dalle mie esperienze nell'industria dell'animazione in quanto donna. A scuola nella mia classe c'erano il 50% di maschi e il 50% di femmine, e mi aspettavo che anche nell'industria fosse così". Invece si è trovata in un ambiente quasi esclusivamente maschilista, ed ha iniziato ad imitarne i comportamenti per evitare di essere esclusa. "Volevo lavorare lì così tanto che ho fatto qualsiasi cosa pur di ambientarmi. Dal bere dalle 9 del mattino fino a non parlare del fatto che mi fosse piaciuto Harry ti presento Sally, perché era considerato imbarazzante".

Lester ha poi cominciato a lavorare in Pixar, dove ha lavorato per la prima volta insieme a delle donne, ed ecco che arriva il lieto fine di Purl.

Insomma, Pixar cercherà di raccontare diverse storie attraverso le voci di vari registi, che puntano a far riflettere ed emozionare lo spettatore. Che ne pensate? Lo avete già aggiunto alla vostra wishlist?

Ricordiamo che Disney+ arriverà sui primi mercati tra una settimana, il 12 Novembre, mentre ancora non è stata ufficializzata una data di lancio di Disney+ in Europa e in Italia.