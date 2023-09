Disney, anche gli artisti VFX stanno per entrare in sciopero contro gli studios?

Non solo gli scioperi di sceneggiatori e attori insieme, ma a quanto pare anche un'altra categoria dell'industria cinematografica potrebbe decidere di unirsi alle proteste a Hollywood in quella che sicuramente sarebbe una mossa politica storica. Secondo quanto riportato da Variety, anche la categoria degli sviluppatori di VFX potrebbe scioperare.

Non molto tempo dopo che gli sviluppatori degli effetti visivi dei Marvel Studios hanno chiesto la sindacalizzazione e la rappresentanza sindacale, sembra che anche quelli dei Walt Disney Studios stiano facendo lo stesso. Variety riporta che gli sviluppatori degli effetti visivi dei Disney Studios hanno presentato al National Labor Relations Board (NLRB) la richiesta di un sindacato.

Questo include una supermaggioranza di oltre l'80% dei 18 membri della troupe VFX interna ai Walt Disney Studios, che hanno firmato carte di autorizzazione che segnalano il loro desiderio di sindacalizzazione.

Si tratta di un momento storico. È solo la seconda volta nella storia che gli artisti VFX si uniscono per chiedere le stesse tutele e gli stessi diritti dei loro colleghi. All'inizio di agosto, anche le troupe dei VFX dei Marvel Studios hanno votato per la sindacalizzazione a partire dal 21 agosto. Le schede elettorali per quella votazione dovranno essere consegnate l'11 settembre. Il conteggio dei voti avverrà il 12 settembre.

In un precedente comunicato stampa della Marvel, l'International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) aveva dichiarato: "La supermaggioranza degli oltre 50 lavoratori della Marvel ha firmato carte di autorizzazione che indicano la volontà di essere rappresentati dall'International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE)". L'organizzatore VFX della IATSE Mark ha anche annunciato in una nuova dichiarazione il movimento odierno dei lavoratori VFX della Disney:

"Oggi, i coraggiosi lavoratori del reparto VFX della Walt Disney Pictures hanno superato la paura e il silenzio che hanno impedito alla nostra comunità di avere una voce sulle condizioni di lavoro per decenni. Con una schiacciante supermaggioranza queste persone chiedono la fine del "modo in cui i VFX sono sempre stati", e questo è un chiaro segno che la nostra campagna non riguarda uno studio o una società. Si tratta di lavoratori VFX di tutto il settore che usano gli strumenti a loro disposizione per vivere e forgiare un percorso migliore per il futuro".