Disney+, da Baymax! a Zootopia+, alla scoperta degli show appena annunciati

Il Disney Investor Day ha portato un bel po' di regali di Natale in anticipo ai tanti abbonati a Disney+: stando agli annunci ufficializzati durante l'evento, infatti, pare proprio che nei prossimi anni sulla piattaforma avremo modo di tornare in alcuni dei mondi più amati visti sul grande schermo nel corso dell'ultimo decennio.

Le serie che arriveranno su Disney+ andranno infatti ad approfondire personaggi che secondo la produzione potrebbero avere ancora molto da dire: Baymax!, ad esempio, ci darà modo di incontrare nuovamente il simpaticissimo droide assistente medico-sanitario visto in Big Hero 6 e ancora oggi amatissimo in tutto il mondo.

Zootopia+ (presumibilmente Zootropolis+, in Italia) ci riporterà invece nella città in cui prede e predatori convivono pacificamente e ci permetterà di approfondire la conoscenza di alcuni personaggi intravisti nel film del 2016, come Fru Fru e Flash. Con Tiana, invece, torneremo nella New Orleans degli anni '20 per seguire ancora una volta le avventure della protagonista de La Principessa e il Ranocchio, uno degli ultimi film Disney realizzati in animazione tradizionale.

In Moana: The Series partiremo invece con Vaiana, la protagonista di Oceania, all'esplorazione di zone ancora sconosciute dell'oceano: la speranza, in questo caso, è che una star come Dwayne Johnson accetti di riprendere il ruolo di Maui. Merita un discorso a parte Iwàjù, unica serie completamente inedita tra quelle annunciate: si tratta di una serie fantascientifica ambientata in Africa dalle atmosfere che ricordano molto da vicino quelle del Wakanda marveliano.

Win or Lose sarà invece la prima serie interamente prodotta dai Pixar Studios e si concentrerà sui giocatori di una squadra di softball i cui membri saranno di volta in volta protagonisti dei vari episodi; restando in tema, Pixar Popcorn sarà invece una raccolta di corti nuovi di zecca sulla scia dei tanti, piccoli capolavori ammirati sul grande schermo da vent'anni a questa parte.

Dug Days sarà invece uno spin-off dell'indimenticabile Up incentrato sull'adorabile cucciolone visto nel film del 2009; la serie su Cars, invece, ci darà modo di tornare a sfrecciare per le strade americane in compagnia dell'amatissimo Saetta McQueen. Insomma, tanti nuovi arrivi che sembrano decisamente giustificare l'imminente aumento del prezzo di Disney+ anche in Italia; a tal proposito, ecco come funzionerà il servizio Disney+ dedicato ai prodotti per adulti.