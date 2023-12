Disney+: Bluey è la serie tv animata perfetta se avete dei bambini piccoli

Oltre alle tante serie tv animate dei Marvel Studios in arrivo prossimamente, se avete dei bambini piccoli o dei fratellini o nipoti a cui badare abbiamo per voi l'incantesimo perfetto per conquistarli: la serie tv animata Bluey.

La serie, che arriverà con dieci nuovi episodi il 12 gennaio 2024, è la serie numero uno dell'anno per bambini e ragazzi in età prescolare negli Stati Uniti, tanto da raggiungere la vetta della classifica Nielsen dello streaming per numero di spettatori complessivi: la storia ha come protagonista l'adorabile e inesauribile cane Blue Heeler Bluey, che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo.

In questi dieci nuovi episodi, disponibili in esclusiva su Disney+ in Italia, Bluey racconta la gioiosa semplicità delle famiglie che trasformano gli eventi quotidiani della loro vita – come la costruzione di un fortino o una gita in spiaggia – in avventure uniche capaci di far comprendere come i bambini imparino e crescano attraverso il gioco. Inoltre, nel 2024, i fan di Disney+ riceveranno ancora più novità su Bluey, quando il primo speciale "Il cartello", già annunciato, sarà trasmesso in anteprima su ABC Kids in Australia e Nuova Zelanda e a livello globale su Disney+. Lo speciale, della durata di 28 minuti, è scritto dal creatore e sceneggiatore di Bluey, Joe Brumm, e diretto da Richard Jeffery di Ludo Studio.

Per altre novità animate guardate il trailer finale di What If 2.