Disney+, cambia la programmazione delle serie originali: il mercoledì è il nuovo venerdì!

Dopo che Loki ha firmato il miglior debutto per una serie Disney+, la piattaforma streaming della Casa di Topolino ha deciso di applicare la nuova formula di pubblicazione anche a tutte le nuove serie originali in arrivo dal prossimo luglio.

Come riferito dall'Hollywood Reporter, Disney+ renderà disponibili gli episodi delle propri show il mercoledì anziché il venerdì. Questo cambiamento avrà effetto immediato anche sulle serie TV già fissate sul calendario come Monsters at Work, spin-off del film Pixar Monster & Co., la cui data di uscita slitta dal 2 al 7 luglio.

Ecco tutte le nuove data di uscita:

Behind the Attraction dal 16 al 21 luglio

Chip ‘n’ Dale: Park Life dal 23 al 28 luglio

Turning the Tables with Robin Roberts dal 30 al 28 luglio

The Wonderful World of Mickey Mouse seconda parte dal 30 al 28 luglio

Growing Up Animal dal 28 al 18 agosto

Short Circuit stagione 2 dal 30 luglio al 4 agosto

Fonti dell'Hollywood Reporter affermano tuttavia che il cambiamento è stato progettato per adattarsi all'aumento del volume di contenuti originali di Disney+, ma che il mercoledì verrà strettamente riservato alle serie originali. Ciò significa che i titoli di Star Wars come The Mandalorian e le altre serie Marvel continueranno ad arrivare regolarmente il venerdì, con Loki che a quanto pare farà da singola eccezione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che lo show animato Marvel What...If? debutterà ad agosto 2021.