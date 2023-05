Disney cambia strategia: produrrà meno contenuti in futuro per lo streaming

Christine McCarthy, direttore finanziario della Disney, ha dichiarato che la società ritirerà alcuni contenuti dai suoi servizi di streaming e produrrà meno in futuro. Sebbene Disney+ sia la principale piattaforma di streaming, la società detiene anche una quota di maggioranza di Hulu. Quindi il riferimento è a entrambe le piattaforme digitali.

Secondo quanto riportato da Deadline, McCarthy ha confermato in una telefonata successiva agli investitori che Disney ritirerà alcuni contenuti dalle sue piattaforme di streaming e produrrà meno contenuti con il passare del tempo. La mossa è volta a garantire che tutti i contenuti che la Disney mette in streaming siano in linea con le sue attuali strategie. Ecco le parole della McCarthy:

"Stiamo rivedendo i contenuti dei nostri servizi DTC [Direct-to-Consumer] per allinearli ai cambiamenti strategici del nostro approccio alla cura dei contenuti. Di conseguenza, elimineremo alcuni contenuti dalle nostre piattaforme di streaming e attualmente prevediamo di dover sostenere una spesa di svalutazione di circa 1,5-1,8 miliardi di dollari. L'onere, che non sarà registrato nei risultati del nostro segmento, sarà rilevato principalmente nel terzo trimestre, quando completeremo la revisione e rimuoveremo i contenuti. In futuro, intendiamo produrre volumi inferiori di contenuti in linea con questo cambiamento strategico".

Questa strategia, rispecchiata dai licenziamenti a pioggia di Disney nell'ultimo periodo, è stata adottata anche dal servizio di streaming HBO Max, con grande disappunto degli abbonati. McCarthy non ha specificato quali contenuti saranno ritirati dalle piattaforme, né quali servizi saranno interessati dal nuovo piano. Dal momento che Disney+ è la principale piattaforma di streaming della Disney e contiene grandi franchise come il Marvel Cinematic Universe e Star Wars, sarà probabilmente l'obiettivo della Disney per la sua nuova strategia.

Tuttavia, dal momento che possiede la maggioranza di Hulu, in futuro potrebbero scomparire anche alcuni contenuti di questa piattaforma. Già in precedenza, anche Kevin Feige aveva anticipato che i Marvel Studios avrebbero prodotto meno contenuti in futuro, puntando più sulla qualità che sulla quantità.

Con Disney+ e Hulu che stanno pianificando una fusione di contenuti, rendendo entrambe le librerie disponibili su un'unica app, è chiaro che Disney vuole assicurarsi che tutti i contenuti che produce siano accessibili ai consumatori. I titoli rimossi saranno probabilmente contenuti che non hanno ottenuto buoni risultati rispetto agli show di punta su Disney+ e Hulu. I titoli più vecchi che non raccolgono molte visualizzazioni potrebbero essere tra i primi ad essere eliminati. Rimuovendo questi contenuti, si garantirebbe che solo i programmi e i film più redditizi rimangano su entrambe le piattaforme.