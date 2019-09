Disney cancella la serie dedicata ai Muppets con Josh Gad

A nulla sono valse le promesse di Kermit riguardo grossi piani per i Muppet nel 2019, sembra infatti che la serie con Josh Gad che doveva essere presente nel palinsesto di Disney+ sia stata cancellata dai dirigenti del colosso dell'intrattenimento.

Sembra infatti che l'attore insieme agli showrunner Adam Horowitz e Eddy Kitsis abbia deciso di abbandonare il progetto a causa di divergenze creative con la nuova dirigenza dei Muppets Studios.

Recentemente infatti Debbie McClellan ha lasciato il suo posto, a quel punto il capo di Disney Bob Iger ha scelto di sostituirla con David Lightbody. Sono proprio le differenze dell'amministrazione da imputare per la sospensione del progetto. Lo show doveva intitolarsi "Muppets: Live Another Day" ed era una miniserie composta da otto episodi ambientata dopo gli eventi di "Muppets Take Manhattan".

I fan dei pupazzi creati da Jim Henson saranno comunque contenti di sapere che questa cancellazione non avrà nessun impatto su un'altra serie dedicata a Kermit e ai suoi amici dal titolo "Muppets Now". Inoltre parlando di animazione, il catalogo di Disney+ si è arricchito di molti dei titoli più famosi della Casa di Topolino, se volete saperne di più vi consigliamo di leggere questa notizia riguardo il palinsesto degli show animati di Disney+.