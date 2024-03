Disney+ ha già cancellato questa nuova serie appena uscita in streaming

Hulu ha ufficializzato la cancellazione di Morte e Altri Dettagli, distribuita in Italia da Disney+ e che a questo punto si conclude dopo una sola stagione. Lo scarso apprezzamento del pubblico e la risposta non del tutto convinta da parte della critica starebbero alla base della scelta di questa ennesima cancellazione di uno show.

Dopo aver mostrato il nuovo logo di Disney+, torniamo ad occuparci della piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento per riportare di una nuova bocciatura ricevuta da una serie tv presentata al pubblico.

Scritta da Mike Weiss e Heidi Cole McAdams e con il cast principale composto da Violett Beane, Lauren Patten e Rahul Kohli, Morte e Altri Dettagli ha seguito, nel corso degli episodi del primo capitolo, le investigazioni relative a un omicidio chiamate a discolpare la protagonista, sospettata del crimine.

Nonostante nell’episodio finale della stagione gli autori avessero posto le basi per un nuovo caso da mettere in scena in dei prossimi episodi, la decisione della produzione di interrompere lo show ha negato di fatto ogni possibilità per il pubblico di assistere a quanto previsto dagli sceneggiatori, rendendo sempre più attuale il dibattito relativo ad alcune scelte fatte dalle piattaforme in merito ad una costellazione di prodotti a cui, per un motivo o per un altro, non viene dato tempo e modo di esprimersi in maniera efficace e duratura.

In attesa di capire come reagiranno i fan dello show alla notizia, vi lasciamo all’anticipazione di una nuova imperdibile serie thriller su Disney+.

