Disney+ ha cancellato una serie prima ancora della messa in onda!

Doveva essere una delle sue attese novità per la prossima stagione televisiva in streaming ma a quanto pare Disney+ ha deciso di non procedere oltre con lo show prima ancora del debutto sulla piattaforma digitale della prima stagione. Si tratta di un momento molto delicato per i contenuti in streaming, specie quelli che non garantiscono profitto.

Nautilus, la storia delle origini del Capitano Nemo tratta da 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, è stata cancellata ancor prima del suo debutto in streaming sul servizio.

Secondo un nuovo articolo di Deadline, la Disney ha cancellato Nautilus nonostante la prima stagione sia già stata completata. La produzione della serie è iniziata in Australia all'inizio dello scorso anno. La Disney intende vendere la serie ad altre società, nella speranza di riuscire a recuperare parte delle perdite. Secondo quanto riferito, sono già in corso incontri e proiezioni.

Le misure di riduzione dei costi della Disney iniziano a fare eco a quelle di Warner Bros. Discovery, che ha accantonato i progetti già completati per ammortizzarli economicamente. Il film live-action di Batgirl della DC è stato il progetto di più alto profilo a essere cancellato ed è quello che ha dato il via alle danze per quanto riguarda le cancellazioni.

Oltre a ridurre i suoi contenuti originali, Disney+ aumenterà nuovamente i prezzi nel prossimo futuro. Il servizio di streaming, che al suo debutto è stato lanciato a un prezzo di 6,99 dollari al mese, arriverà a costare 13,99 dollari al mese negli Stati Uniti, entro fine anno.

"Solo quest'anno abbiamo aumentato i prezzi in quasi 50 Paesi in tutto il mondo per riflettere meglio il valore della nostra offerta di prodotti e l'impatto sul numero di abbonati e sulla fidelizzazione ha superato le nostre aspettative", ha dichiarato l'amministratore delegato della Disney Bob Iger durante una conferenza stampa all'inizio del mese.

"Più avanti pubblicheremo i dettagli relativi ai prossimi aumenti dei prezzi dello streaming. Mantenere l'accesso ai nostri contenuti per un pubblico il più ampio possibile è per noi di primaria importanza. Per questo motivo i prezzi delle nostre offerte standalone con supporto pubblicitario Disney+ e Hulu rimarranno invariati".