Disney+ celebra le migliori citazioni Marvel, Star Wars e Disney de I Simpson. Video

Grazie all'ufficializzazione della fusione con la 20th Century Fox (ora 20th Century Studios), la Walt Disney Pictures è entrata in possesso - tra le altre cose - anche de I Simpson, ora disponibili in territorio americano sulla piattaforma streaming Disney+, lanciata negli Stati Uniti lo scorso novembre e in arrivo in Italia a marzo.

Per celebrare l'arrivo dell'intera serie de I Simpson sul servizio, Disney+ ha deciso di pubblicare via social tre filmati strutturati come dei collage delle migliori citazioni dei classici o lungometraggi Disney, di Star Wars e della Marvel. Essendo la serie ideata da Matt Greoening conosciuta in lungo e in largo, con più di trenta stagioni all'attivo e delle scene ormai entrate di diritto nella cultura pop, sarà facile per molti di voi individuare alcuni momenti passati alla storia dell'animazione, come ad esempio il momento in cui Homer diveniva "verde di rabbia" come Hulk o il bacio alla Spider-Man tra Marge e Pie Man.



Per quanto riguarda Star Wars, invece, il mega spoiler su L'impero colpisce ancora fatto da Homer all'uscita del cinema davanti a una fila di curiosi spettatori pronti ad entrare in sala resta forse una delle citazioni più emblematiche e "cattive", per altro - come da tradizione - precursore dello spauracchio dello spoiler nel mondo dell'entertainment.



Le restanti ve le lasciamo godere nei filmati che trovate in calce alla notizia.