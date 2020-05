Disney Channel chiude, come guardare Hannah Montana e altre serie in streaming?

Dal 1° maggio Disney Channel, storico canale televisivo di intrattenimento nato nel 1998 e dedicato ai più piccoli, non è più visibile in Italia, dove era compreso nel pacchetto Sky insieme a Disney Junior, altra rete che ha appena chiuso i battenti.

La chiusura è stata comunicata dalla stessa Sky nei giorni scorsi, con un messaggio di avviso sui due canali. Su Now TV, inoltre, Disney Channel e Disney Junior sono stati sostituiti rispettivamente da Cartoon Network e Boomerang.

L'addio dei due network targati Disney è dovuto alla scadenza della gestione dei diritti ceduti a Sky per la trasmissione dei contenuti. Il piano è naturalmente quello di valorizzare ulteriormente la neonata piattaforma streaming Disney+, che ha debuttato in Italia il 24 marzo e che è partita col botto in tutta Europa. Tutti i contenuti di Disney Channel, da serie acclamate come Hannah Montana e Lizzie McGuire ai cartoni animati per bambini, sono infatti disponibili in streaming.

Per abbonarsi a Disney+ si può scegliere la formula mensile al prezzo di 6,99 euro o quella annuale al prezzo di 69.99 euro. Oltre ai contenuti presenti in precedenza su Sky sono disponibili in catalogo i classici dell'animazione Disney, i titoli Pixar, il Marvel Cinematic Universe, il franchise Star Wars e gli episodi dei Simpson, con una collection composta da tutti gli episodi in cui I Simpson hanno predetto il futuro.