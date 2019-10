Disney Channel rinnova per la seconda stagione la serie Gabby Duran & the Unsittables

Nonostante non sia ancora andata in onda la prima stagione, Disney Channel ha annunciato di aver rinnovato ufficialmente per una seconda stagione la serie tv Gabby Duran & the Unsittables, nuova comedy che debutterà sul canale dal prossimo 11 ottobre. Lo show è stato quindi già confermato per un nuovo ciclo di episodi.

Gabby Duran & the Unsittables vede la giovane cantante e attrice Kylie Cantrall nei panni di una tredicenne che si trasferisce in una nuova città e finisce a svolgere il lavoretto di babysitter, occupandosi di un gruppo di piccoli extraterrestri che si nascondono sulla Terra e si presentano tutti i giorni come dei normali bambini.

La produzione della seconda stagione dello show inizierà il prossimo mese di febbraio a Vancouver. "Gabby Duran & the Unsittables regala ai giovani spettatori di Disney Channel una nuova audace eroina, grazie al talento della giovane performer Kylie Cantrall e dal creativo team della serie guidato dagli showrunner Mike Alber e Gabe Snyder" ha presentato lo show Kory Lunsford, vice presidente Disney Channel.



Alber e Snyder producono lo show, insieme a Joe Nussbaum nelle vesti di produttore esecutivo:"Trovo sia divertente esplorare queste storie di formazione, diverse da quelle a cui siamo stati abituati prima. Possiamo dare una svolta" ha affermato Alber, commentando lo show.

Disney Channel quest'anno ha festeggiato il decimo anniversario di High School Musical e dovrebbe produrre la serie animata di Rapunzel.