Disney+ chiede agli utenti quali serie vorrebbero vedere, Buffy e Malcom tra i titoli

Buffy L'Ammazzavampiri, Malcolm e Firefly su Disney+? Potrebbe anche accadere. La piattaforma streaming Disney ha inviato un sondaggio ad alcuni utenti chiedendo loro quali di questi titoli guarderebbero volentieri se fossero in catalogo.

Qui in Italia Disney+ ha debuttato solo da un paio di giorni, ma in America il lancio della piattaforma streaming della Casa di Topolino è avvenuto già lo scorso novembre. E mentre noi attendiamo ancora di scoprire quali saranno tutti i titoli a disposizione nel nostro paese, dato che il caricamento sta avvenendo man mano, negli States comincia a circolare un promettente sondaggio presso i suoi abbonati.

Come segnalano gli utenti del web i cui post potete vedere anche in calce all'articolo, Disney+ starebbe indagando su un eventuale interesse da parte del pubblico nei confronti di alcune serie appartenenti all'ex-catalogo FOX come Buffy L'Ammazzavampiri, Firefly, Malcom o alcune tra le più celebri comedy degli ultimi anni come Modern Family o How I Met Your Mother.

Questa mossa segnerebbe anche un ampliamento del target dalla parte della piattaforma, che così facendo darebbe spazio anche a contenuti più adult friendly, almeno secondo l'idea generale dietro il progetto di base.

E chissà che ciò non possa significare anche una rinnovata speranza per il revival di Lizzie McGuire, attualmente in faso di stallo per divergenze creative tra gli studios e la produzione, o di serie animate come Futurama e i Griffin...

Ovviamente, al momento non abbiamo modo di sapere se e quando potrebbero essere aggiunti tali contenuti, ma già la mera esistenza del sondaggio ci fa ben sperare.