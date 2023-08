Disney+, clamoroso: questa serie fantasy già pronta è stata appena cancellata!

I tagli al budget che hanno colpito tantissimi prodotti Disney, continuano a mietere vittime. Questa volta è toccato a The Spiderwick Chronicles, adattamento seriale della pellicola del 2008 che si sviluppa, principalmente, in un mondo fantasy dedicato principalmente ai più piccoli.

Nonostante l'idea di mettere in produzione una serie tv di The Spiderwick Chronicles, la serie è già stata cancellata prima di essere mandata in onda. Non è la prima volta che succede una cosa del genere nel mondo della serialità. Composta da 8 episodi, la produzione della serie si è già largamente conclusa e, al momento, pare che la decisione della Disney sia stata quella di "vendere" il prodotto a studi concorrenti come la Paramount Television Studios e 20th Television.

La scelta non è altro che la conseguenza delle decisione della Disney di sviluppare nuove direzioni editoriali, in particolare riguardo le strategie legate ai prodotti streaming. Secondo loro, produrre una serie di questo tipo non avrebbe portato a risultati soddisfacenti per la casa di produzione. La scelta di rimuovere alcuni contenuti era stata annunciata da Christine McCarthy CFO della Disney. "Di conseguenza, rimuoveremo alcuni contenuti dalle nostre piattaforme di streaming e attualmente prevediamo di sostenere un costo di svalutazione compreso tra circa 1,5 e 1,8 miliardi di dollari" ha concluso.

In attesa di scoprire qualcosa in più riguardo il futuro della serie, vi consigliamo la nostra recensione di SpiderWick. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!