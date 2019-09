Disney+: è comparso online il catalogo dei titoli disponibili al lancio

Il lancio di Disney+ avverrà il 12 novembre negli Usa e nel 2020 in Europa, ma la nuova piattaforma di streaming è già disponibile in Olanda gratuitamente per una fase di test. L'occasione è ghiotta per avere informazioni sul catalogo e sulle funzionalità presenti.

Negli scorsi giorni abbiamo avuto le prime conferme per quanto riguarda le serie animate, sia quelle targate Disney (con serie cult come Ducktales, Darkwing Duck e Gargoyles) che per quelle di prodotte dalla Marvel negli anni 90 (Spider-Man, X-Men). Restando nei pressi della Casa delle idee, il test che si sta svolgendo in territorio olandese ci ha permesso di scoprire i film del MCU in catalogo, così come quelli dell'universo di Star Wars.

Come se non bastasse, JustWatch, il motore di ricerca per film e serie tv, ha pubblicato un elenco completo del catalogo di Disney+, che può essere consultato senza problemi e che fornisce un'ottima panoramica su cosa aspettarci quando il servizio arriverà in Italia. Poiché il servizio è ancora in fase di test, non è escluso che avverrà qualche modifica o aggiunta. Oltre ai titoli già citati o confermati, vediamo come siano presenti anche le serie basate sui Classici Disney, come la Sirenetta e Frozen, e alcune produzioni National Geographic. Non compaiono invece le serie originali che sono in sviluppo, per esempio The Mandalorian, che ricordiamo debutterà il 12 novembre insieme alla nuova piattaforma della Casa di Topolino.



Ora che il guanto di sfida a Netflix è stato lanciato, cosa ne pensate dell'offerta iniziale di Disney+?