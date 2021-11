Disney+ compie 2 anni: ecco l'incredibile video celebrativo della piattaforma streaming

Disney+ sta per compiere due anni e per celebrare questo speciale compleanno, la piattaforma streaming ha lanciato un video di due minuti e mezzo in cui passa in rassegna tutti i grandi successi di questi primi 24 mesi di attività.

Si va dai progetti più recenti come Marvel What If...? a quelli lanciati ormai diverso tempo fa, come la prima stagione di The Mandalorian, passando per gli ultimi film di animazione che hanno ottenuto uno straordinario successo. Il Disney+ Day si svolgerà venerdì 12 novembre e come ogni anno, saranno molte le novità annunciate non solo dalla casa di Topolino ma anche da tutti i suoi partner, tra cui ricordiamo si tutti Lucasfilm, Marvel Studios e Pixar.

inora, nessun piano ufficiale è stato svelato per l'evento a parte l'uscita di un episodio di Marvel Studios: Legends incentrato su Occhio di Falco, il famoso Avenger portato al successo da Jeremy Renner.

"Stiamo trattando i nostri spettacoli come se stessimo realizzando i nostri lungometraggi", ha detto in precedenza il produttore Marvel Trinh Tran di Occhio di Falco. "Voglio dire, la qualità di questi programmi TV sarà come quella dei film Marvel che abbiamo visto fin qui. Quindi questa è sempre stata la mentalità del [presidente dei Marvel Studios Kevin Feige], sembrerà come se fosse solo un lungo film, ma invece di due ore e mezza, sarà molto più lungo e diviso in episodi".

In attesa di questo straordinario evento, date uno sguardo alle ultime novità giunte su Disney+.