Disney+ conferma le date di tutti gli episodi di Star Wars: The Mandalorian

L'arrivo della nuova piattaforma streaming Disney+, disponibile negli Stati Uniti e in Olanda e presto nel resto del mondo (in Italia dal 31 marzo) è destinato a sconvolgere il mondo dell'audiovisivo, ma c'è almeno un aspetto che sembra ancorato alla tradizione e riguarda Star Wars: The Mandalorian.

Al debutto del servizio, infatti, è disponibile soltanto il primo episodio della serie, la prima in live action del franchise Star Wars. E mentre la seconda è in programma tre giorni dopo la premiere, il 15 novembre, gli altri episodi saranno pubblicati a distanza di circa una settimana (con qualche leggero cambiamento nel periodo natalizio). Non ci sarà quindi la possibilità di fare binge watching, di vedere tutti gli episodi in poche ore, come capita sempre più spesso con lo streaming. Bisognerà aspettare con pazienza, come ai vecchi tempi.

Disney+, in ogni caso, ha pubblicato un calendario degli episodi di The Mandalorian, che potete vedere in calce all'articolo e che sostanzialmente conferma l'annuncio di un mese fa. Detto dei primi due episodi, ecco quindi le date di uscita dei successivi:

- Episodio 3: 22 novembre

- Episodio 4: 29 novembre

- Episodio 5: 6 dicembre

- Episodio 6: 13 dicembre

- Episodio 7: 18 dicembre

- Episodio 8: 27 dicembre

Il primo episodio della nuova serie ha subito mostrato un collegamento con Star Wars. Dai un'occhiata alle nostre prime impressioni su The Mandalorian.