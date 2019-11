Disney+ conferma l'imminente arrivo nel pacchetto della serie animata Finalmente weekend!

Il pacchetto streaming di Disney+ è pieno di titoli nuovi e vecchi show che hanno conquistato nel tempo il cuore degli spettatori. Molti titoli di Disney Channel si possono trovare proprio su Disney+. Tuttavia sono ancora molti gli show Disney che ancora mancano all'appello e tra poco si aggiungerà la serie Finalmente weekend!

Finalmente weekend! è una serie animata trasmessa nei primi anni 2000 che racconta le vicende di un gruppo di quattro compagni di scuola che vivono sempre insieme il fine settimana. A confermare l'arrivo su Disney+ della serie è stato una delle star dello show, Jason Marsden.

Anche l'account Twitter Disney+ Help ha confermato, scrivendo:"Notizie straordinarie!!! Finalmente weekend! 1 e 2 sono programmati per essere aggiunte a breve. Al momento non abbiamo una data precisa ma ti preghiamo di rimanere aggiornato mentre continuiamo ad ampliarci. Come dice sempre la fata madrina 'Anche i miracoli richiedono un po' di tempo'".



Pare comunque strano che Disney+ lavori per portare solo metà degli episodi in streaming. Finalmente weekend! si è prolungato fino a 77 episodi nell'arco di quattro stagioni in onda dal 2000 al 2004.

Alcuni titoli ancora non pubblicati su Disney+ sono 'bloccati' su altre piattaforme, come Star Wars: Gli Ultimi Jedi su Netflix.

Molti dei film Disney presenti ancora su Netflix vi rimarranno fino alla naturale scadenza del contratto che li lega alla piattaforma. I fan chiedono anche Cory alla Casa Bianca tra i titoli da inserire nella lista.

Inoltre Disney+ accoglierà più contenuti per adulti nel suo pacchetto streaming