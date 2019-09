Disney+ conferma nel pacchetto alcuni show animati come Ducktales e Darkwing Duck

Il Disney Afternoon di Disney+ sembra promettere molto bene, a giudicare da quello che l'account Twitter ufficiale della nuova piattaforma streaming ha comunicato nelle scorse ore. Un 'programma pomeridiano ideale' quello che attende gli utenti, dopo la conferm della presenza di show animati molto conosciuti come Ducktales e Darkwing Duck.

Ducktales ha ottenuto restyling di recente ma il resto dei titoli annunciati sono proprio quelle classiche serie animate targate Disney che hanno riempito le ore di generazioni di bambini e adulti. Ci sono Cip & Ciop agenti speciali, TaleSpin e Darkwing Duck.

In particolare Darkwing Duck è una novità interessante per i fan, visto che non è stato possibile godersi la serie in streaming in questi anni e pure reperirla in dvd era molto complesso.



Ducktales è una serie incentrata su Paperone, zio di Paperino, al quale vengono affidati i nipotini Qui, Quo e Qua. Insieme allo zio, i tre piccoli si avventurano in incredibile cacce al tesoro. Tutte le serie successive targate Disney negli anni '90 devono molto proprio a Ducktales, inclusa Darkwing Duck.

Cip & Ciop agenti speciali vede i due celebri scoiattoli sventare piani diabolici orchestrati da esseri umani.

Darkwing Duck, spin-off di Ducktales, è una serie basata sul papero mascherato omonimo, sorta di parodia di Batman. Talespin è ispirato al mondo de Il libro della giungla e ricolloca Baloo ai giorni nostri nel ruolo di un pilota mercantile; tra i personaggi figurano anche Shere-Khan e Re Luigi. Disney+ lancerà il suo servizio streaming a novembre e si prevedono 82 milioni di iscritti in cinque anni. Il numero dei possibili abbonati è sicuramente maggiore rispetto a quello che si aspettava l'azienda.