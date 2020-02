Disney+ conferma la serie sequel The Proud Family: Louder and Prouder

Se il revival di Lizzie McGuire è attualmente in pausa (e addiritura rischia di perdere Hilary Duff), quello della Famiglia Proud sembra invece essere stato ulteriormente ufficializzato.

Diamo il benvenuto alla Famiglia Proud 2.0, ovvero The Proud Family: Louder and Prouder.

Il rumoreggiato revival della serie animata anni 2000 targata Disney Channel è stato confermato da Disney+, che oltre a ondividere una nuova key art (che potete vedere sia in copertina che nella nostra gallery), ha ribadito il ritorno del cast originale dello show: Kyla Pratt sarà di nuovo Penny Proud, Tommy Davidson tornerà a interpretare Oscar Proud e Paula Jai Parker Trudy Proud, Jo Marie Payton darà nuovamente la voce a Suga Mama, Karen Malina White sarà Dijonay Jones, Soleil Moon Frye vestirà i panni di Zoey Howzer come Alisa Reyes quelli di LaCienega Boulevardez, mentre Cedric the Entertainer tornerà ad essere lo Zio Bobby Proud.

The Proud Family: Louder and Prouder è attualmente in produzione per Disney Television Animation per mano di Bruce W. Smith, creatore e produttore esecutivo della serie orignale, che per il progetto tornerà a collaborare con i produttori esecutivi Ralph Farquhar e Calvin Brown Jr..

"Per noi lo show non è mai davvero finito, dato che avevamo ancora delle strie da raccontare" hanno affermato questi ultimi "È il momento perfetto per riportare in auge la serie, e non vediamo l'ora che fan vecchi e nuovi possano imbarcarsi assieme a noi in questa avventura".

E anche le dichiarazioni di Agnes Chu, senior vice president, Content, Disney+ sembrano concordare: "Il senso dell'umorismo e le storie universali dello show sono ancora rilevanti come allora con il nostro pubblico, che ha amato riscoprire i vecchi episodi sulla nostra piattaforma. Non vediamo l'ora di lavorare di nuovo con Bruce, Ralph, Calvin e il cast originale della serie per creare nuove storie e una nuova dimora per la Famiglia Proud qui su Disney+".

Al momento non abbiamo ancora una data di lancio per The Proud Family: Louder and Prouder .