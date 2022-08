Disney D23, svelato il programma: tante novità Marvel, Lucasfilm e Pixar in arrivo

Tra un solo mese, The Walt Disney Company organizzerà il suo più grande evento dell'anno. L'8 settembre sarà il Disney+ Day mentre, il giorno dopo, inizierà ufficialmente l'Expo D23 2022.

Quest'anno, ci aspettano molti grandi annunci e rivelazioni in arrivo dall'Expo, con la Disney che ha appena rilasciato il programma completo del panel, così che i fan potranno avere un' idea su cosa gli aspetta. Come al solito, il più grande panel si svolgerà di sabato, durante il D23.

Il 10 settembre, produttori e registi di Marvel Studios, Lucasfilm e 20th Century Studios saliranno sul palco alle 10:00 per discutere delle grande novità in arrivo nei prossimi anni. Dopo gli scoppiettanti annunci dell'ultimo Comic-Con, sappiamo che ancora 8 progetti della Fase 6 del MCU devono essere annunciati e che molti altri sono in sviluppo. Chissà poi se verrà finalmente svelato il cast del film sui Fantastici 4, cosa che sicuramente farebbe felice i fan di tutto il mondo.

I panel ci diranno di più anche sui prossimi progetti Pixar, con lo studio che ha già tre date d'uscita prenotate per altrettanti film, ovvero 16 giugno 2023, 1 marzo 2024 e 14 giugno 2024, sulla serie TV Zootopia+, spin-off dell'amato Zootropolis, e su The Santa Clause, sequel dei film che vedevano Tim Allen nei panni di Babbo Natale.

E voi, cosa vi aspettate da questo D23? Fatecelo sapere nei commenti!