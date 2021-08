Disney+ Day 2021, annunciata la data del grande evento: previsti tanti annunci!

Durante la riunione con gli azionisti di ieri sera, durante la quale è emerso un ulteriore indizio sul possibile rinvio di Ms. Marvel al 2022, la Disney ha annunciato un importante evento simile all'Investor Day dello scorso dicembre in cui verranno presentati i titoli "di grande attrattiva" in arrivo sul proprio servizio streaming.

Fissato al 12 novembre, il Disney+ Day 2021 sarà dunque un'occasione per scoprire tutte le novità e magari anche qualche succoso primo sguardo alle serie Marvel e Star Wars in uscita nel 2022, tra cui spiccano Moon Knight, She-Hulk e Secret Invasion sul fronte della Casa delle Idee e Cassian Andor, Obi-Wan Kenobi e la terza stagione di The Mandalorian per quanto riguarda la galassia lontana lontana. Senza dimenticare ovviamente tutti i titoli appartenenti ai vari franchise Disney, dalle serie TV targate Pixar agli show spin-off di alcuni dei classici animati più recenti. È inoltre probabile che non mancheranno annunci di grande peso come quelli che hanno caratterizzato l'Investor Day dell'anno scorso.

A proposito di grandi eventi, vi ricordiamo che il 16 ottobre si terrà il DC FanDome 2021, seconda edizione dell'evento globale dedicato a tutti i prodotti in arrivo per la casa fumettistica, tra film, serie TV e videogiochi. Lo scorso anno, lo ricordiamo, è stata un'occasione per svelare il primo trailer di The Batman.



Che annunci vi aspettate dal Disney+ Day 2021? Fatecelo sapere nei commenti.