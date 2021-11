Disney+ Day, cosa ci riserveranno i Marvel Studios? La descrizione ufficiale del panel

Manca pochissimo all'arrivo del Disney+ Day, la giornata dedicata interamente al servizio streaming della Casa di Topolino, ricca di trailer, clip, primi sguardi e apparizioni in esclusiva, come hanno più volte ribadito i canali ufficiali. Ma cosa avverrà, ad esempio, durante il panel dei Marvel Studios?

Grazie al programma ufficiale del Disney+ Day, sappiamo già infatti più o meno come sarà strutturato l'evento, e alcuni dei titoli di cui si parlerà nel corso della giornata.

Per quanto riguarda gli originali, in particolare, l'offerta è piuttosto strutturata, ma anche nelle descrizioni ufficiali Disney non si sbilancia e mantiene fino all'ultimo quell'alone di mistero che circonda sempre i propri progetti.

Ecco dunque come si presenta quella dei Marvel Studios.

"Il Marvel Studios’ 2021 Disney+ Day Special esplorerà le serie di Disney+ del MCU passate, presenti e future. Oltre a mettere in evidenza l'azione, le emozioni, la parte drammatica e quella più umoristica di WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e What If...?, lo speciale offrirà anche uno special look ai titoli in arrivo e avremo degli annunci di nuovi progetti".

A quanto pare dunque avremo una sorta di "Best of" delle serie del MCU viste finora, che sarà tuttavia effettivamente accompagnato da nuovi materiali, sebbene non sia stato specificato quali.

Dan Slott sembrava anticipare un teaser di She-Hulk nel suo ultimo tweet, mentre a breve su Disney+ debutterà Hawkeye, ed è quindi molto probabile che vedremo qualcosa di entrambi i progetti.

In lavorazione sono poi anche Mrs. Marvel e Secret Wars, oltre che la serie tv di Moon Knight con protagonista Oscar Isaac, ognuna in un diverso stadio di sviluppo. Non sembra azzardato dire che potremmo ricevere se non nuovi materiali in merito, almeno qualche notizia di casting o magari delle date d'uscita più definite.

Mancano ancora, invece, gli annunci ufficiali per lo spin-off di Hawkeye Echo e quello per Werewolf By Night, che potrebbero avvenire in questa occasione, e magari qualcuno potrebbe darci qualche delucidazione sulla seconda stagione di Loki, la serie tv ambientata in Wakanda, o persino sul vociferato spin-off di Agatha Harkness.

Insomma, il Disney+ Day non può che riservarci, in ogni caso, grandi sorprese.