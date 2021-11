Disney+ Day, David Harbour, Ming-Na Wen e molti altri festeggiano nel nuovo trailer

Fervono i preparativi per il Disney+ Day, la giornata di celebrazioni prevista per il prossimo 12 novembre, quando la piattaforma streaming festeggerà il suo secondo compleanno. Tra i vari eventi previsti per l'occasione vedremo I Simpson in Plusaversary, un cortometraggio celebrativo con i personaggi del celebre cartoon di Matt Groening.

In calce alla notizia possiamo vedere invece il nuovo trailer del Disney+ Day. Nelle immagini vediamo alcuni dei protagonisti dei titoli più rappresentativi del catalogo, come David Harbour (Black Widow), Ming-Na Wen (Star wars: The Bad Batch), Billie Elisih (Happier Than Ever), Simu Liu (Shang-Chi) e Jim Gaffigan (Luca). Tutti invitano a festeggiare il presente, il passato e il futuro della piattaforma streaming, anche perché, come suggerisce la didascalia, la sensazione è quella di vedere allo stesso tempo scene accadute ieri come dieci anni fa.

In occasione del Disney+ Day, intanto, i fan sperano di vedere anche un teaser di She Hulk. Ognuno, poi, attenderà con particolare interesse notizie o anticipazioni sulla sua serie preferita. Dal Marvel Cinematic Universe al franchise Star Wars, la scelta è davvero vasta.

"Avremo una lineup davvero entusiasmante" ha anticipato Bob Chapek per il Disney+ Day. "Vogliamo avvicinarci a chi non si è ancora abbonato con un gruppo di titoli davvero interessanti da annunciare" ha aggiunto, promettendo "un approccio in equilibrio tra prodotto globale e locale."