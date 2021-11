Disney+ Day, ecco il programma ufficiale: eventi e panel a partire dalle 6 del mattino

Abbiamo da poco dato un'occhiata al trailer del Disney+ Day, la giornata evento con cui il 12 novembre la piattaforma streaming festeggerà il suo secondo compleanno. in un nuovo comunicato Disney ha svelato anche l'ora di inizio del programma e dei vari panel, in cui verranno annunciate tutte le novità in serbo per il pubblico.

Sarà una lunga, intensa giornata. Il Disney+ Day inizierà infatti alle 6 del mattino, ora del Pacifico, con "primi sguardi, nuovi trailer, clip esclusive e apparizioni" sugli account ufficiali di Disney+ su Twitter, Facebook e Instagram.

Disney ha inoltre annunciato due speciali targati Pixar Animation Studios e Marvel Studios, che saranno rivelati nel corso dell'evento, e la pubblicazione di nuovi episodi di Marvel Studios Assembled e Marvel Studios Legends, dedicati rispettivamente al making of di Shang-Chi e a Hawkeye, la cui "carriera" nel MCU sarà ripercorsa in vista della nuova serie tv.

Ci sarà inoltre The Making of Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles, documentario sulla realizzazione del film-concerto di Billie Eilish.

I panel, invece, inizieranno alle 8 con quello dedicato alla Pixar. Seguirà alle 8.45 il panel Marvel.

Saranno inoltre pubblicati il film del 2007 Come d'incanto, con Amy Adams e Patrick Dempsey, il film Disney Channel Original Spin e tutti gli episodi della terza stagione di Fancy Nancy.

In attesa del Disney+ Day, se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al video celebrativo di Disney+.