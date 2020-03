Disney+ si dispiace ma conferma: 'Nessun anticipo, il lancio avverrà il 24 marzo'

Data la situazione emergenziale dovuta al Coronavirus, che sta costringendo molte famiglie italiane a restare in casa, nel corso degli ultimi giorni si sono accumulate in rete le richieste dei fan che chiedevano a Disney+ un lancio anticipato di qualche giorno della piattaforma streaming, cosa che purtroppo non avverrà.

Lo ha annunciato direttamente il servizio tramite le pagine social ufficiali, scrivendo: "Ciao a tutti, leggiamo ogni giorno i vostri numerosi commenti. Ci dispiace non poter anticipare il lancio di Disney+ e vi ringraziamo di cuore per la vostra pazienza. Non vediamo l'ora di farvi compagnia tra soli otto giorni". In allegato un cuore azzurro.



Ricordiamo che Disney+ arriverà regolarmente il 24 marzo e che è possibile usufruire fino al 23 marzo dell'offerta in abbonamento annuale al costo di 59,99 euro anziché 69,99 euro. Sarà comunque possibile sottoscrivere un abbonamento mensile tranquillamente rescindibile al costo di 6,99 euro. Le produzioni presenti al lancio saranno - tra le altre - tutti i cinecomic del MCU, i film di Star Wars, le vecchie serie del Disney Afternoon e gli originali come The Mandalorian o il live-action di Lilli e il Vagabondo.



Vi lasciamo alla lista completa dei titoli di Disney+ presenti al lancio. Già iscritti? Lo farete subito? Diteci la vostra nei commenti.