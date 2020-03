Disney+ disponibile in Italia: il catalogo con i prezzi e le offerte

Finalmente il gran giorno è arrivato. Da oggi è disponibile anche in Italia la piattaforma streaming Disney+, che propone un ricco programma tra film e serie tv legati agli universi che orbitano nell'area Disney, tra cui il Marvel Cinematic Universe, lo Star Wars Universe e il mondo animato della Pixar. Ecco tutte le informazioni utili.

Per essere informati su tutti i dettagli utili all'abbonamento e all'utilizzo di Disney+ vi abbiamo preparato una guida che cercherà di risolvere tutti i vostri dubbi.



Qual è il prezzo di Disney+?



Il prezzo di Disney+ è di 6,99 euro al mese e 69,99 euro all'anno.



Per gli utenti TIMVision, TIM ha lanciato una promozione dedicata proprio a Disney+, che consente di addebitare il costo dell'abbonamento sulla bolletta telefonica. Per tutte le informazioni in merito vi rimandiamo alla sezione dedicata.



Come ci si iscrive a Disney+?



L'iscrizione a Disney+ è molto semplice e per avere maggiori dettagli vi rimandiamo alla guida pubblicata poco fa. Disney mette a disposizione sette giorni di prova gratuita con conseguente rinnovo automatico.



Dispositivi compatibili con Disney+



L'applicazione Disney+ è disponibile sulle principali piattaforme come iOS e Android e su PS4 e Xbox One.

Le informazioni sulla compatibilità che riguarda i televisori:



- Smart TV compatibili con Android TV, come Sharp AQUOS e Sony Bravia

- Set top box basate su Android TV, tra cui NVIDIA Shield e Mi Box

- TV LG con sistema webOS 3.0 e versioni successive

- TV Samsung dal 2016 e successive con supporto HD basate sul sistema operativo Tizen

Si può installare l'applicazione anche su Amazon Fire TV, Apple TV di quarta generazione e successive, Chromebook, Chromecast ed è compatibile con Apple AirPlay.



Per quanto concerne i requisiti dei browser:

- Chrome 75+ su Windows 7 e macOS 10.12 e successive

- Edge su Windows 10 e successive

- FireFox 68+ su macOS 10.9+ e Windows 7+

- Internet Explorer 11 su Windows 8.1 e successive

Condivisione account su Disney+

L'abbonamento a Disney+ consente di accedere a quattro streaming contemporaneamente e di creare sette profili su un singolo account, a cui è possibile associare dieci dispositivi che possono essere rimossi chiamando l'assistenza clienti.



Catalogo Disney+

Per accedere alle informazioni relative al catalogo Disney+ vi rimandiamo alla nostra news dedicata.