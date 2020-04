Su Disney+ c'è una collection con gli episodi de I Simpson che hanno previsto il futuro

Predire il futuro è diventata ormai un'abitudine per I Simpson: nel corso degli anni abbiamo assistito a decine di eventi immaginati in qualche episodio dello show e poi effettivamente diventati realtà. Disney+, dunque, ha pensato bene di sfruttare questa peculiarità di Homer e famiglia.

Sulla piattaforma, su cui è possibile trovare tutte le stagioni della serie creata da Matt Groening, si può notare infatti l'esistenza di un'apposita collection di episodi che hanno "predetto il futuro": la raccolta contiene tutti quei momenti che ci hanno fatto credere in una Springfield di veggenti, dall'esibizione di Lady Gaga al Super Bowl alla clamorosa elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Come tutti i fan dello show ricorderanno i "momenti Nostradamus" de I Simpson non si fermano qui: lungo le tante stagioni della serie abbiamo infatti assistito anche all'invenzione di Apple, così come alle folli acquisizioni di Disney (di cui, ironia del destino, proprio I Simpson ora subiscono gli effetti), allo Shard a Londra e alle macchine elettorali fuori uso.

Un'iniziativa sicuramente non priva di ironia quella di Disney+, che però ha anche l'utilità di raccogliere in un utile contenitore una buona selezione di episodi da vedere e rivedere. A proposito della piattaforma di Topolino, le cose continuano ad andare più che bene: Disney+ ha già superato i 50 milioni di abbonati; da poco, inoltre, è disponibile su Disney+ Edward Mani di Forbice.