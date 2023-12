Disney+: l'elenco delle nuove serie tv originali in arrivo nel 2024 è fuori di testa

Dopo aver visto insieme i film e le serie tv in arrivo su Disney+ a Natale 2023, è già tempo di dare un'occhiata al prossimo futuro della piattaforma di streaming on demand grazie all'elenco delle nuove serie tv originali in uscita nel 2024.

In queste ore infatti Disney+ ha confermato i titoli che debutteranno in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia il prossimo anno, tra i quali ci saranno:

l’adattamento originale di FX del romanzo bestseller di James Clavell, la serie tv di samurai Shōgun

la serie drama con un cast stellare Rivals, basata sull’iconico romanzo di Jilly Cooper

la serie originale britannica d’azione e avventura Nell – Rinnegata, nata dalla mente della premiata sceneggiatrice e produttrice esecutiva Sally Wainwright

la seconda stagione della premiata serie comica Extraordinary, Certified Fresh su Rotten Tomatoes,

Camden, una docuserie con alcuni dei più grandi artisti musicali del mondo, tra cui la produttrice esecutiva della serie, Dua Lipa

la serie drama in quattro parti Shardlake (2024), basata sui romanzi gialli di C.J. Sansom ambientati nel periodo Tudor, con Arthur Hughes, Anthony Boyle e Sean Bean

In Vogue, un'iconica serie unscripted sulla moda che offre un accesso senza precedenti alle intuizioni dei più importanti redattori di Vogue, insieme ad alcuni dei nomi più influenti della moda, del cinema e della politica

Cristóbal Balenciaga (19 gennaio), che racconta la storia di uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi

la serie originale italiana Raffa (27 dicembre) debutterà alla fine di quest’anno, diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni

The Artful Dodger (17 gennaio), ambientato nell'Australia del 1850 e incentrato sulla storia di Jack Dawkins, un chirurgo con un debole per il crimine

Vanderpump Villa, con Lisa Vanderpump come produttrice esecutiva, che segue lo staff – scelto personalmente dalla star dei reality e ristoratrice – della sua lussuosa villa francese mentre vive e lavora insieme per gestire ogni desiderio stravagante dei suoi ospiti benestanti

Dolce Nero, un family drama con le sfumature di un giallo con un variegato cast di personaggi in giro per il mondo, ispirato al romanzo bestseller di Charmaine Wilkerson

Morte e altri dettagli, incentrata su Imogene Scott (Violett Beane), che diventa la principale sospettata in un misterioso omicidio e per dimostrare la sua innocenza deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

l'adattamento televisivo di We Were the Lucky Ones, una serie ispirata all'incredibile storia vera di una famiglia ebrea separata all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, determinata a sopravvivere e a riunirsi.

Chinatown interiore, basata sull’omonimo libro vincitore del National Book Award, segue la storia di Willis Wu, un personaggio intrappolato sullo sfondo di una serie poliziesca che cerca di trovare il suo ruolo nella storia principale – scoprendo nel suo viaggio dei segreti sullo strano mondo in cui abita e sull’oscuro passato della sua famiglia.

Infine, è già stato confermato che nel 2024 uscirà anche la terza stagione di The Bear, la premiata serie di successo acclamata dalla critica.