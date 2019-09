Disney+: alcuni fan ipotizzano che gli show di Marvel TV potrebbero non far parte dell'MCU

Si sta diffondendo in alcuni fan Marvel che gli show prodotti da Marvel Television non facciano parte dell'MCU. La piattaforma streaming Disney+ è disponibile in prova in alcune zone del mondo e la suddivisione creata all'interno della piattaforma ha fatto riflettere diversi spettatori che hanno avanzato quest'ipotesi.

I fan sottolineano come i prodotti di Marvel Television siano raggruppati in una sezione completamente differente rispetto ai film di Marvel Studios. Entrando nella sezione 'Marvel' per scorrere la programmazione vi si trovano film come Doctor Strange, Ant-Man and the Wasp, Iron Man e Iron Man 2 in una sezione chiamata Marvel Cinematic Universe.

Gli show tv come Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter e Inhumans fanno invece parte di una sezione chiamata 'Marvel Series And Specials'.



Negli ultimi tempi Marvel Television rimarcava il collegamento con i film, soprattutto dopo l'entrata in scena di Agent Carter.

Nel corso degli anni i programmi su Netflix di Marvel TV si riferivano alla Battaglia di New York come 'all'incidente' mentre gli unici crossover tv sono accaduti fra altri show, come Cloak & Dagger con Luke Cage.

Non resta che scoprirne qualcosa in più quando Disney+ sarà ufficialmente disponibile sul mercato a partire dal mese di novembre; saranno disponibili anche le serie animate Marvel come Spider-Man e X-Men.

Nel frattempo Disney sta collaborando con Microsoft per inserire contenuti sul cloud Microsoft Azure.