Disney+: i fan vogliono Cory alla Casa Bianca nel catalogo

Disney+ ha debuttato con più di 10 milioni di abbonamenti in 24 ore e un catalogo capace di far leva sulla nostalgia dei fan, come testimoniato, per esempio, dalle reazioni entusiaste per Darkwing Duck . Eppure, secondo alcuni fan si può fare ancora meglio con le serie Disney presenti nel catalogo.

Questo è il caso di Cory alla Casa Bianca, per cui è stata avviata una petizione in cui si chiede la pubblicazione delle due stagioni, andate in onda per la prima volta in Italia tra il 2007 e il 2008.



È difficile che la petizione abbia effetto (a meno che l'aggiunta di Cory non sia già nei programmi della Casa di Topolino) e anche il creatore sembra esserne consapevole, ma ciò ci ricorda che il servizio streaming potrà fare affidamento su altri show con qualche anno sulle spalle (al momento tenuti in panchina) e che potrebbero stuzzicare i ricordi degli spettatori.



Cory alla Casa Bianca è uno spin-off di Raven, una delle serie Disney Channel capaci di superare il limite auto-imposto di 65 episodi. Lo spin-off segue il giovane Cory (Kyle Massey), che si trasferisce a Washington D.C dopo che il padre ha trovato un lavoro come chef alla casa Bianca. In totale, sono andati in onda 35 episodi.



Una stranezza del catalogo di Disney+ è che sono disponibili sia Raven che l'altro spin-off A casa di Raven, mentre di Cory non c'è traccia e chissà che non sarà aggiunta in tempo per il lancio di Disney+ in Italia. Vi piacerebbe poter guardare Cory alla Casa Bianca?