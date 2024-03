Disney, la figlia di Nelson Peltz è apparsa nel cast di una famosa serie Marvel

Che in casa Marvel (e Disney in generale) non sia un periodo particolarmente sereno è chiaro da un po': ad inasprire i toni ci hanno recentemente pensato le parole di Nelson Petz su Kevin Feige, fortemente critiche nei confronti dell'orientamento ritenuto troppo 'politically correct' dell'azienda. Una vicenda che ha però un curioso retroscena.

I fan Marvel dotati di memoria più solida non hanno infatti potuto fare a meno di notare di aver già sentito il cognome Peltz da qualche parte, e in effetti non sono caduti in errore: Nicola Peltz, figlia del già citato investitore, è infatti apparsa qualche tempo fa proprio in un famoso prodotto Marvel per il piccolo schermo.

Stiamo parlando di Inhumans: la serie andata in onda per una sola stagione nel 2017 (con risultati effettivamente dimenticabili) vide infatti l'allora appena 22 enne Peltz vestire i panni di Jane nell'episodio pilota della serie! Certo, non si parla di Marvel Cinematic Universe: Inhumans fa parte di quegli esperimenti Marvel a sé stanti che poche tracce hanno lasciato da quelle parti, ma insomma... La cosa fa pur sempre sorridere!

Chissà se Nicola Peltz avrà approvato le recenti esternazioni del padre, o se l'universo Marvel ha smesso di interessarle dopo quella breve e non indimenticabile esperienza. Disney, comunque, ha difeso Kevin Feige dalle parole di Nelson Peltz.

